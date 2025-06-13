Общество

В Госдуме назвали самого узнаваемого спортсмена России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина самым узнаваемым российским спортсменом, передает «ВсеПроСпорт».

«Овечкин — самый узнаваемый российский спортсмен. Александр своими достижениями и игрой прославляет нашу страну в мире. Сейчас никто из российских спортсменов не сравнится с ним по популярности», — сказала Журова.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.