Общество

Пять аппаратов УЗИ закупят для медучреждений Псковской области

Пять аппаратов ультразвуковой диагностики на сумму 41 500 000 рублей закупят для медучреждений Псковской области, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Два аппарата закупят для Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы и по одному для Островской межрайонной больницы, Дедовичского филиала Порховской межрайонной больницы и Стругокрасненского филиала Псковской межрайонной больницы. Стоимость каждой ультразвуковой системы составляет 8 300 000 рублей.

Закупят стационарный или передвижной аппарат, который предназначен для сбора, отображения и анализа ультразвуковых изображений во время целого ряда экстракорпоральных и/или интракорпоральных процедур ультразвуковой визуализации (эндосонографии или эндоскопии) (например, для ультразвуковой визуализации во время кардиологических, родовспомогательных и гинекологических, эндоскопических процедур, исследований молочной железы, простаты, сосудов, хирургии внутренних нарушений).

Поставить оборудование поставщик должен будет до конца 2025 года, исполнителя определят 27 июня.