Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Псков без интернета, политика без Шлосберга* и партии без кандидатов

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Татьяна Иванова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

• ОбезГанзили: Псков может лишиться права стать столицей Ганзейского союза в 2033 году.

• Два месяца под домашним арестом: суд избрал меру пресечения Льву Шлосбергу*, объявленному иноагентом.

• Массовый сбой: в российских регионах появились проблемы с мобильной связью и интернетом.

• Почему партиям не найти кандидатов для участия в выборах? Доводы из первых уст.

• Около 300 мероприятий: как Псковская область отметила День России?

• И, как всегда, комментарий от нашего политического обозревателя Александра Савенко.

Телефон прямого эфира – 56-73-72.

* Признан Минюстом иноагентом