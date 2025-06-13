В Пскове кроссовер вылетел с дороги и врезался в световую опору, водитель в реанимации

Массовый технический сбой произошел у операторов в Псковской области

Мизулина предложила включить в законодательство наказание за киберсталкинг

«Постскриптум»: Псков без интернета, политика без Шлосберга* и партии без кандидатов. ВИДЕО

Общество

«Постскриптум»: Псков без интернета, политика без Шлосберга* и партии без кандидатов. ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 июня. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Татьяна Иванова и Константин Калиниченко. Основные темы программы сегодня: ОбезГанзили: Псков может лишиться права стать столицей Ганзейского союза в 2033 году.

Два месяца под домашним арестом: суд избрал меру пресечения Льву Шлосбергу*, объявленному иноагентом.

Массовый сбой: в российских регионах появились проблемы с мобильной связью и интернетом.

Почему партиям не найти кандидатов для участия в выборах? Доводы из первых уст.

Около 300 мероприятий: как Псковская область отметила День России?

И, как всегда, комментарий от нашего политического обозревателя Александра Савенко. * Признан Минюстом иноагентом