«Постскриптум»: Псков без интернета, политика без Шлосберга* и партии без кандидатов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 июня. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Татьяна Иванова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- ОбезГанзили: Псков может лишиться права стать столицей Ганзейского союза в 2033 году.
- Два месяца под домашним арестом: суд избрал меру пресечения Льву Шлосбергу*, объявленному иноагентом.
- Массовый сбой: в российских регионах появились проблемы с мобильной связью и интернетом.
- Почему партиям не найти кандидатов для участия в выборах? Доводы из первых уст.
- Около 300 мероприятий: как Псковская область отметила День России?
- И, как всегда, комментарий от нашего политического обозревателя Александра Савенко.
* Признан Минюстом иноагентом