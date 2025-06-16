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Тревожные симптомы любви к уборке дома назвал психолог

Уборка дома - хорошая привычка. Однако иногда она превращается в расстройство. Как отличить привычку от ненормального состояния, рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

Первое, на что посоветовал обратить внимание психолог: когда уборка занимает больше трех часов в день и является основным видом деятельности у человека, при этом мешая другим обязанностям. Кроме того, стоит обеспокоиться, если есть привычка регулярно натирать дом до блеска, до идеала.

«Если человек с расстройством чистоты видит где-то грязь, то у него очень часто возникает тревога, неконтролируемая паника, а иногда даже агрессия. Как правило, очень часто такие люди занимаются уборкой утром и ближе к вечеру, то есть убираются два раза в день», - отметил психолог.

Эксперт добавил, что тревожить должно даже присутствие постоянных мыслей об уборке, которые преобладают у человека.

«Если есть указанные выше признаки в совокупности, то речь идет о расстройстве. Первой причиной такого расстройства является перфекционизм. Как правило, у таких людей есть страх осуждения других людей. Они начинают ассоциировать себя как хорошего человека только тогда, когда у него в доме идеальный порядок», - уточнил Сергей Лунюшин.

Другая причина - это повышенный уровень тревожности. Зачастую это стремление все контролировать при тревожном расстройстве. Когда же человек убирается он, во-первых, отвлекается, а во-вторых, чувствует, что контролирует этот процесс, ведь его дом становится идеальным для него, где отсутствует тревога.

«В некоторых случаях стремление к идеальному порядку является причиной глубокого стресса: когда он занимается уборкой, то стресс на какое-то время уходит», - добавил эксперт.

Также причиной дотошной и регулярной уборки дома может быть излишняя дисциплинированность, которая формируется, как правило, в детстве. Психолог уточнил, что зачастую в такой ситуации родители требовали стопроцентного подчинения и дисциплины. Будучи взрослыми, эти люди испытывают такие расстройства.

По словам Сергея Лунюшина, любовь к уборке многими людьми воспринимается как особенность человека. Однако важно распознать тонкую грань, где помочь «чистюле» сможет уже только психиатр.

«Самая большая проблема - это обнаружить, что у человека есть расстройство. Если проблема патологическая и человек постоянно этим занимается большое количество времени, то это вредит как ему, так и окружающим», - объяснил психолог Сергей Лунюшин.

Эксперт добавил, что если расстройство в легкой форме, то человек сам может отрегулировать процесс, например, пересмотреть убеждения, которые сформировались в рамках детско-родительского сценария, пишет RuNews24.ru.

«Если же это уже более серьезные формы, тогда, конечно, необходимо обращаться к специалисту, чтобы выяснить причины, почему сформировалось расстройство, и прорабатывать их», - заключил психолог Сергей Лунюшин.