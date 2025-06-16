Тревожные симптомы любви к уборке дома назвал психолог

Уборка дома - хорошая привычка. Однако иногда она превращается в расстройство. Как отличить привычку от ненормального состояния, рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.
Первое, на что посоветовал обратить внимание психолог: когда уборка занимает больше трех часов в день и является основным видом деятельности у человека, при этом мешая другим обязанностям. Кроме того, стоит обеспокоиться, если есть привычка регулярно натирать дом до блеска, до идеала.
Эксперт добавил, что тревожить должно даже присутствие постоянных мыслей об уборке, которые преобладают у человека.
«Если есть указанные выше признаки в совокупности, то речь идет о расстройстве. Первой причиной такого расстройства является перфекционизм. Как правило, у таких людей есть страх осуждения других людей. Они начинают ассоциировать себя как хорошего человека только тогда, когда у него в доме идеальный порядок», - уточнил Сергей Лунюшин.
Другая причина - это повышенный уровень тревожности. Зачастую это стремление все контролировать при тревожном расстройстве. Когда же человек убирается он, во-первых, отвлекается, а во-вторых, чувствует, что контролирует этот процесс, ведь его дом становится идеальным для него, где отсутствует тревога.
«В некоторых случаях стремление к идеальному порядку является причиной глубокого стресса: когда он занимается уборкой, то стресс на какое-то время уходит», - добавил эксперт.
Также причиной дотошной и регулярной уборки дома может быть излишняя дисциплинированность, которая формируется, как правило, в детстве. Психолог уточнил, что зачастую в такой ситуации родители требовали стопроцентного подчинения и дисциплины. Будучи взрослыми, эти люди испытывают такие расстройства.
По словам Сергея Лунюшина, любовь к уборке многими людьми воспринимается как особенность человека. Однако важно распознать тонкую грань, где помочь «чистюле» сможет уже только психиатр.
Эксперт добавил, что если расстройство в легкой форме, то человек сам может отрегулировать процесс, например, пересмотреть убеждения, которые сформировались в рамках детско-родительского сценария, пишет RuNews24.ru.
«Если же это уже более серьезные формы, тогда, конечно, необходимо обращаться к специалисту, чтобы выяснить причины, почему сформировалось расстройство, и прорабатывать их», - заключил психолог Сергей Лунюшин.