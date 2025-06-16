Общество

Президент РФ поручил ввести в школах должность советника директора по воспитанию

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ввести во всех школах должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Утвержденный Путиным перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить введение во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в целях формирования единой воспитательной среды, предусмотрев при подготовке проектов федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, а также на последующие годы необходимые бюджетные ассигнования», - говорится в перечне.

Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года, а далее - ежегодно. Ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.

Кроме того, Минпросвещения России при участии Российского детско-юношеского центра поручено организовать методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов РФ в связи с введением этой должности.

Доклад по данному вопросу ожидается до 1 июля 2025 года, далее - ежегодно. Ответственным назначен министр просвещения РФ Сергей Кравцов.