Президент РФ поручил ввести в школах должность советника директора по воспитанию

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ввести во всех школах должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
Утвержденный Путиным перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» опубликован на сайте Кремля.
Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года, а далее - ежегодно. Ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.
Кроме того, Минпросвещения России при участии Российского детско-юношеского центра поручено организовать методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов РФ в связи с введением этой должности.
Доклад по данному вопросу ожидается до 1 июля 2025 года, далее - ежегодно. Ответственным назначен министр просвещения РФ Сергей Кравцов.