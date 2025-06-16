Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ансамбль на террасе «Покровского»
Псковская область 80-летие Победы
нейросети для предпринимателей
Баня «Гельдт» уходит в отпуск
Господин Рейтингомер
Что делать При укусе клеща
Задержание ректора ПсковГУ
ПЛН 25 лет
ТОС инструкция применения
Новая веха профсоюзов
Правила электробезопасности
Легкая кухня Ягодный пудинг
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Лев в клетке
Агростартапы Псковской области
 
 
 
ещё Общество 16.06.2025 15:390 Прохладу и дожди принесет циклон на Северо-Запад 16.06.2025 22:530 Темпы покоса наращивают в Пскове 16.06.2025 22:300 Путин поручил обеспечить возможности присвоения спортивных званий по гонкам дронов 16.06.2025 22:280 Президент РФ поручил ввести в школах должность советника директора по воспитанию 16.06.2025 22:000 Тревожные симптомы любви к уборке дома назвал психолог 16.06.2025 21:000 Символ мини-сквера «Белочкин хуторок» в Пскове восстановлен
 
 
 
Самое популярное 11.06.2025 09:397 Массовый технический сбой произошел у операторов в Псковской области 10.06.2025 15:127 Льва Шлосберга* отправили в изолятор временного содержания 12.06.2025 10:440 Сбои в работе мобильного интернета продолжают фиксировать псковичи 16.06.2025 14:231 Причину временного ограничения интернета назвал псковский губернатор 09.06.2025 10:291 В Пскове кроссовер вылетел с дороги и врезался в световую опору, водитель в реанимации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Президент РФ поручил ввести в школах должность советника директора по воспитанию

16.06.2025 22:28|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ввести во всех школах должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Утвержденный Путиным перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить введение во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в целях формирования единой воспитательной среды, предусмотрев при подготовке проектов федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, а также на последующие годы необходимые бюджетные ассигнования», - говорится в перечне.

Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года, а далее - ежегодно. Ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.

Кроме того, Минпросвещения России при участии Российского детско-юношеского центра поручено организовать методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов РФ в связи с введением этой должности.

Доклад по данному вопросу ожидается до 1 июля 2025 года, далее - ежегодно. Ответственным назначен министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должны ли сообщать людям о причинах и сроках отключения мобильного интернета и связи?
В опросе приняло участие 49 человек
16.06.2025, 22:530 Темпы покоса наращивают в Пскове 16.06.2025, 22:300 Путин поручил обеспечить возможности присвоения спортивных званий по гонкам дронов 16.06.2025, 22:280 Президент РФ поручил ввести в школах должность советника директора по воспитанию 16.06.2025, 22:000 Тревожные симптомы любви к уборке дома назвал психолог
16.06.2025, 21:400 При каких условиях самозанятый утрачивает право на спецрежим налога, напомнили псковичам  16.06.2025, 21:200 Укладку первого слоя асфальта начали в новоржевской деревне Булохово 16.06.2025, 21:000 Символ мини-сквера «Белочкин хуторок» в Пскове восстановлен 16.06.2025, 20:430 Рейтингомер: Путин Елкину, другой Слепченко и арест Шлосберга*. ВИДЕО
16.06.2025, 20:230 Грозы прогнозируют в Псковской области 17 июня 16.06.2025, 20:030 В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала за каждого следующего ребенка 16.06.2025, 19:430 Бюст генералу Маргелову установят в Великих Луках 16.06.2025, 19:230 Большинство респондентов ПЛН знает, что отметили в стране 12 июня
16.06.2025, 19:050 Два автомобиля столкнулись на улице Советской в Пскове 16.06.2025, 18:580 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 июня 16.06.2025, 18:560 В течение трёх лет в Локне газифицировали более 160 жилых домов 16.06.2025, 18:362 Рейтингомер: Путин Елкину, другой Слепченко и арест Шлосберга*
16.06.2025, 18:290 В дни фестиваля «Исаборг» более 6 тысяч гостей посетили Изборскую крепость 16.06.2025, 18:170 «Постскриптум»: Псков без интернета, политика без Шлосберга* и партии без кандидатов. ВИДЕО 16.06.2025, 18:000 В деревне Северик Псковского района построен внутрипоселковый газопровод 16.06.2025, 17:480 Около 130 яхтсменов из разных регионов России приняли участие в Псковской парусной регате
16.06.2025, 17:360 Александр Козловский встретился с участниками форума «Инженеры будущего» 16.06.2025, 17:230 Мизулина предложила включить в законодательство наказание за киберсталкинг 16.06.2025, 17:080 Наталия Дубровская: Крестам на Изборской крепости ничего не угрожает 16.06.2025, 16:550 Улетели, но обещали вернуться
16.06.2025, 16:520 Литературный концерт «Подай костыль, Григорий…» даст в Пушкинском заповеднике актриса из Петербурга 16.06.2025, 16:490 Псковский облсовпроф об обновлении порядка выплаты премий 16.06.2025, 16:470 «Беседка»: Итоги форума «Псковская область: место, где хочется жить». ВИДЕО 16.06.2025, 16:450 Президент РФ наградил главу Пскова Бориса Елкина орденом «За заслуги перед Отечеством»
16.06.2025, 16:440 Дожди и грозы могут вернуться в Псковскую область – гидрометцентр 16.06.2025, 16:410 МВД опровергло информацию о разработке нового дизайна паспорта России 16.06.2025, 16:270 Федерация хоккея на траве появилась в Гдовском районе 16.06.2025, 16:260 К 100-летию «Артека» выпустили марку
16.06.2025, 16:240 Написать послание в стиле XIII века предложат на фестивале «Довмонт Псковский» 16.06.2025, 16:160 Великолучанка не платила алименты и угодила в колонию 16.06.2025, 16:030 Псковичам рассказали, как из умной колонки сделать домашний телефон 16.06.2025, 15:580 Электроподъемник для инвалидов у псковской библиотеки имени Василева вышел из строя
16.06.2025, 15:510 Расчет субвенции на льготные лекарства обсудил с сенатором Михаил Ведерников  16.06.2025, 15:420 Новостройка от «ЛУГ» на псковской улице Крестки сдана досрочно 16.06.2025, 15:400 Мишустин рассказал о субсидиях на очистные сооружения в регионах 16.06.2025, 15:390 Прохладу и дожди принесет циклон на Северо-Запад
16.06.2025, 15:380 С начала года в Псковскую область переехали 14 преподавателей-соотечественников 16.06.2025, 15:330 Фестиваль «Довмонт Псковский» подготовил спецплощадки для мужской половины гостей 16.06.2025, 15:300 Kia с псковскими номерами залезла под Volvo на трассе А-121 «Сортавала» 16.06.2025, 15:280 В Псковской области 100 молодых специалистов со всей страны создают турмаршруты
16.06.2025, 15:170 78% респондентов в СЗФО хотят иметь «тревожную кнопку» в банковском приложении 16.06.2025, 15:000 Логотип агроклассов выбрали в Псковской области 16.06.2025, 14:570 Более 332 тысяч пассажиров перевезла «псковская» «Ласточка» в январе-мае 16.06.2025, 14:530 Работодателей в Псковской области приглашают на ярмарку трудоустройства
16.06.2025, 14:410 Баня горела в псковской деревне Загорицы 16.06.2025, 14:360 Молодежный совет создадут при центре помощи переселенцам в Псковской области 16.06.2025, 14:301 В Пскове появился «таинственный автомобиль», который можно выиграть 16.06.2025, 14:231 Причину временного ограничения интернета назвал псковский губернатор
16.06.2025, 14:180 Пьяный водитель и мотоциклист травмированы на дорогах Пскова в пятницу 16.06.2025, 13:590 В Псковском отделении Сбера рассказали о снижении ставок по ипотеке 16.06.2025, 13:560 Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей 16.06.2025, 13:500 Садовый дом и две хозпостройки сгорели в псковском СНТ «Факел»
16.06.2025, 13:490 Более 1000 патронов изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области 16.06.2025, 13:490 Суд обязал вернуть жительнице Порхова украденные мошенниками деньги 16.06.2025, 13:410 Нетрезвых мотоциклистов остановили в Псковской области 16.06.2025, 13:310 Мусорный контейнер сгорел на Рижском проспекте в Пскове
16.06.2025, 13:240 Росгвардейцы задержали псковича, укравшего продукты 16.06.2025, 13:220 Онлайн-кинолекторий фестиваля «Западные ворота» стартует в Пскове 16.06.2025, 13:200 Земфира* и Чулпан Хаматова попали в базу украинского сайта «Миротворец» 16.06.2025, 13:130 Автомобиль ВАЗ и хозпостройка горели в Изборске
16.06.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Псков без интернета, политика без Шлосберга* и партии без кандидатов 16.06.2025, 12:590 Директор музея-заповедника «Изборск» получила медаль от движения «Россия православная» 16.06.2025, 12:470 Семь гаражей горели в Пскове 16.06.2025, 12:430 «Постскриптум»: Псков без интернета, политика без Шлосберга* и партии без кандидатов 
16.06.2025, 12:410 Александр Котов о работе с исполнительной властью и оппозицией 16.06.2025, 12:360 «Десятка» сгорела в Дно 16.06.2025, 12:300 На границе РФ в Псковской области запретили транзит 20 тонн молочной продукции 16.06.2025, 12:300 Псковским школьникам предлагают принять участие в конкурсе на лучший вопрос строителю
16.06.2025, 12:200 Псковские самбисты поделили «бронзу» с белорусами на Кубке святого благоверного князя Довмонта 16.06.2025, 12:100 Более 20 ДТП произошло в Псковской области за прошлую неделю 16.06.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об итогах форума «Псковская область: место, где хочется жить» 16.06.2025, 12:000 Псковская область поднялась на 52 место в рейтинге регионов по доходам населения
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru