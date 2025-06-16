Общество

Островича отправили под арест из-за миллионной задолженности по алиментам

Островича отправили под административный арест из-за миллионной задолженности по алиментным платежам, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

На исполнении в отделении судебных приставов Островского и Пыталовского районов находится исполнительное производство о взыскании денежных средств на содержание 10-летней дочери. 41-летний мужчина длительное время уклонялся от уплаты алиментов, нигде не работал и скрывался от сотрудников органа принудительного исполнения. В результате сумма его задолженности составила 1 млн рублей.

Гражданин добровольно на прием не являлся, тогда в отношении него вынесли постановление о принудительном приводе. Должника доставили в структурное подразделение, где составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Неплательщика сопроводили в суд, где озвучили наказание — 5 суток административного ареста.

Если в дальнейшем мужчина продолжит уклоняться от своих финансовых обязательств, его ждет уголовная ответственность.