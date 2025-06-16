Общество

Акцию «Каникулы с Росгвардией» провели для детей в Печорах

В рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» росгвардейцы встретились с воспитанниками Центра помощи детям Печорского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы рассказали детям об особенностях своей работе и главных задачах подразделений вневедомственной охраны. Сотрудники продемонстрировали ребятам свою экипировку и показали патрульный автомобиль.

Военнослужащий регионального управления Росгвардии поревел с детьми занятия по оказанию доврачебной помощи.

Сотрудники ОМОН «Кром» организовали выставку, на которой были представлены средства индивидуальной бронезащиты. Свою работу с минно-розыскной собакой показал кинолог.

Кроме того, школьники под руководством сотрудника ОМОН получили возможность поработать с металлоискателем.

В завершение росгвардейцы передали воспитанникам центра подарки.