Общество

«Огненные картины войны» зажгут в Псковской области в День памяти и скорби

«Огненные картины войны» создадут в Псковской области в День памяти и скорби, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Приглашаем всех неравнодушных жителей города Пскова и Великих Лук почтить память павших в годы Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби вместе мы зажжем свечи и создадим огненную картину на тему "Трагедии и Победы России в годы войны"», - сообщили в партии.

В Пскове мероприятие пройдет в Финском парке у Троицкого моста 21 июня в 21:30.

В Великих Луках в аллее Героев Великой Отечественной войны у Вечного огня 21 июня в 21:00.

Подробнее об акции можно узнать на сайте волонтёрыпобеды.рф.

День памяти и скорби — памятная дата. Отмечается ежегодно 22 июня в России, Украине и Белоруссии в годовщину начала Великой Отечественной войны.