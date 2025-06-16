Общество

Более 7 тонн кормов для животных запретили к ввозу на границе РФ в Псковской области

На российско-белорусской границе РФ в Псковской области государственные инспекторы управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 7,2 тонны кормов для непродуктивных животных, перемещаемых с территории Республики Беларусь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, выявлены нарушения.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе контрольных мероприятий установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на перемещаемые партии кормов, подтверждающих их происхождение и безопасность.

Кроме того, корма для непродуктивных животных произведены итальянским предприятием, сертификация продукции которого с 23.03.2023 в Российскую Федерацию приостановлена.

Перемещение более 7 тонн кормов по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен в Республику Беларусь.