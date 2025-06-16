Общество

Комитет ГД не поддержал запрет рекламы безалкогольного пива

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива.

Документ внесен группой депутатов из фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Они обращают внимание на значительное увеличение количества скрытой рекламы пива. В связи с действующим запретом на прямую рекламу пива, многие компании продвигают его в рамках иных категорий товаров, например безалкогольного пива, замечают эсеры.

Согласно пояснительной записке, реклама безалкогольного пива активно используется производителями пива для продвижения своей алкогольной продукции, так как в ней применяются символика и визуализация, идентичные алкогольным напиткам до степени смешения. А это создает предпосылки для распространения алкогольных брендов среди несовершеннолетних, формируя у них положительное восприятие потребления пива, сказано в ней же.

Однако комитет по экономполитике обращает внимание, что «развитие категории безалкогольных альтернатив алкогольным напиткам» полностью отвечает задачам государства по поддержке наметившегося тренда на здоровый и активный образ жизни. Запрет же рекламы «может спровоцировать как экономические последствия, в числе которых, снижение объемов производства безалкогольного пива, сокращение загрузки производственных мощностей предприятий и рабочих мест, а также социальные последствия», отмечается в заключении комитета.

Запрет рекламы безалкогольного пива «ставит производителей безалкогольного пива в неравные конкурентные условия по отношению к другим категориям безалкогольных напитков - соков, кваса, лимонадов и т.п, что представляется чрезмерным», сказано там же. Кроме того, законом о рекламе уже урегулированы отношения, направленные на пресечение скрытой рекламы алкогольного пива под видом безалкогольного.

Правительство по схожим основаниям также не поддерживает законопроект. При этом оно замечает, что сейчас в отношении рекламы алкогольной продукции (включая пиво с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции) установлены специальные требования и ограничения на размещение такой рекламы, но не полный запрет, пишет РИА Новости.