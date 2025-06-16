Общество

Новое оборудование получил историко-культурный центр Философовых в Бежаницах по нацпроекту

Новое оборудование для Бежаницкого историко-культурного центра Философовых приобрели по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

На техническое оснащение экспозиционно-выставочного пространства и фондовой работы выдели более 3,3 млн рублей. На эти средства закупили стеллажи разного вида, каталожный шкаф, угловую витрину, манекены, планшеты для коллекций, информационные стенды, оргтехнику. Кроме того, будет смонтирована система охранно-тревожной сигнализации.

Приобретенное оборудование позволит улучшить качество обслуживания посетителей, что в конечном итоге приведет к увеличению посещаемости и дальнейшему развитию музея.

Напомним, в 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» для музея закупили оборудование и технические средства на общую сумму около 5 млн рублей.