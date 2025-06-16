Общество

Умерла народная артистка России Наталья Тенякова

Народная артистка России Наталья Тенякова скончалась в возрасте 80 лет, сообщается в Telegram-канале Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

Фото: МХТ имени А. П. Чехова / Telegram

«Великое горе: сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой – природным явлением (научить играть, "как Тенякова", и даже описать её обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всём. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир», - говорится в сообщении.

В труппу МХАТ Наталья Тенякова вступила в 1988 году, уже будучи прославленной актрисой: в её послужном списке были главные роли в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, БДТ Товстоногова и Театре имени Моссовета, любимые всей страной фильмы «Старшая сестра», «Зелёная карета», «Любовь и голуби». За почти сорок лет в Художественном театре ею было сыграно множество самых разнообразных ролей – от трагических до гротескных, от «будничных» до исключительных, от Мадлены Бежар в «Кабале святош», Раневской в «Вишнёвом саде», Гурмыжской в «Лесе» до наших современниц. Среди работ актрисы последнего десятилетия – центральные роли в спектаклях «Юбилей ювелира», «Офелия боится воды», «Говорит Москва», «9 ряд. 10, 11 место». Параллельно Наталья Максимовна сотрудничала с другими театрами, играла в спектаклях своего мужа Сергея Юрского, отдавая должное их общей любви к драматургии абсурда.

«Когда в конце 1970-х Юрский и Тенякова вынужденно переехали из Северной столицы в Москву, по общему признанию, изменился весь театральный Ленинград. Сегодня Наталья Максимовна вновь ушла вслед за Сергеем Юрьевичем. И снова всё изменилось, теперь уже непоправимо. Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Дарье Юрской и всей семье Натальи Максимовны», - добавили в театре.