Общество

Молодые ученые из Пскова победили во всероссийском конкурсе

Научный коллектив под руководством председателя Псковского регионального отделения Российского общества политологов, соведущего радиопрограммы «Сообразим на троих» («ПЛН FM») Андрея Маковского победил в конкурсе проектов молодых ученых в сфере общественно-политических наук.

Конкурс проводился Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) совместно с Министерством науки и высшего образования России. Проект «Традиционные ценности, герои, праздники в современном цифровом пространстве: медиа-образы как ресурсы укрепления гражданской идентичности и противодействия ложной идентичности» вошел в число 29 победителей из более чем 360 заявок со всей страны.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей Андрей Маковский, эта победа в престижном конкурсе ЭИСИ стала первой в истории Псковского государственного университета. По мнению кандидата политических наук, депутата Псковского областного Собрания, это важный шаг для вуза.

«Мы сможем привлечь студентов к серьезной исследовательской работе по актуальным темам идентичности, патриотизма и традиций. Это даст им опыт в социологических исследованиях, политическом анализе и научной деятельности на высоком уровне», - подчеркнул руководитель проекта.

Напомним, Андрей Маковский сотрудничает с радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Вместе с Константином Калиниченко и Александром Савенко он ведет программу «Сообразим на троих», посвященную темам общественно-политической жизни. Очередной выпуск передачи выйдет в прямом эфире в четверг, 19 июня, в 13.05.