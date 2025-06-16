Общество

Более 60% работающих псковичей положительно воспринимают инициативы коллег - опрос

61% работающих псковичей положительно воспринимают инициативы коллег. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Пскова.

К инициативам коллег 29% псковичей относятся — нейтрально, и лишь 2% — отрицательно.

Отношение руководства к инициативам сотрудников каждый второй опрошенный оценивает как позитивное, 25% — как спокойное, и только 6% — как негативное. Трудовой коллектив в целом, по мнению 39% респондентов, также чаще поддерживает новые идеи, нейтральную реакцию отмечают 32%, а неприязнь — 14%.

Женщины в целом более лояльны к инициативам, чем мужчины, и чаще уверены в поддержке новых идей со стороны руководства и коллектива.

Более открыты к новым предложениям со стороны сослуживцев респонденты от 35 до 45 лет.

Псковичи с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц поддерживают инициативных коллег чаще тех, кто получает меньше.