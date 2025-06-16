Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Еленой Матин

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - начальник экскурсионной службы Псковского музея-заповедника Елена Матин. Ведущая Татьяна Иванова побеседует с ней об экскурсионной деятельности музея.

Какие экскурсии предлагает псковичам и гостям региона экскурсионная служба музея? Какие из них пользуются наибольшей популярностью? Легко ли музей находит экскурсоводов? Насколько интересны для посетителей филиалы музея?