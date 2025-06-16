Общество

Сбер и город-спутник Южный заключили на ПМЭФ-2025 новое соглашение о сотрудничестве

Сбербанк заключил соглашение о стратегическом партнёрстве с ООО «Город-спутник «Южный». Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор ООО «Город-спутник «Южный» Сергей Хромов в рамках Петербургского международного экономического форума.

Фото: Сбер

Основной целью сотрудничества станет цифровая трансформация бизнес-процессов компании с использованием инструментов Сбера. Стороны будут совместно работать над IT-решениями для оптимизации процессов и формированию единой платформы управления. В рамках партнерства предусмотрено привлечение финансирования для реализации проектов компании и внедрение современных технологий обслуживания.

«С городом-спутником «Южный» нас связывает многолетняя успешная совместная работа. Подписанное соглашение подтверждает нашу общую готовность к цифровой трансформации. Как банк-партнёр, мы сосредоточимся на внедрении современных финансовых технологий, автоматизации процессов и создании цифровой решений для комфортного проживания. Это логичное продолжение нашего сотрудничества, которое повысит стандарты качества городской среды», - подчеркнул председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

«Документ становится в ряд долгосрочных соглашений между Сбербанком и Городом-спутником Южный. Все они успешно и плодотворно реализуются. Внедрение решений, определенных новым соглашением, позволит использовать самые актуальные технологии для обеспечения комфорта и безопасности жителей города-спутника Южный», - сказал генеральный директор ООО «Город-спутник «Южный» Сергей Хромов.