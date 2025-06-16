Общество

Для псковичей любовь важнее карьеры – опрос

Для 42% работающих псковичей любовь важнее карьеры, для 29% в приоритете продвижение по служебной лестнице. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные горожане из Пскова, имеющие постоянную работу.

42% псковичей считают, что любовь важнее карьеры. 29% ставят на первое место профессиональные успехи.

Тех, для кого чувства в приоритете, больше среди мужчин в возрасте от 35 до 45 лет (каждый второй) и среди женщин до 35 лет (35%).

Среди мужчин и женщин до 35 лет доля выбирающих отношения лишь немногим больше доли тех, кто предпочитает карьеру, — среди молодежи больше всего карьеристов.

29% работающих не смогли выбрать между любовью и карьерой. Респонденты отмечают, что важен баланс: «Одно без другого теряет смысл»; «Любовь карьере не мешает».