Общество

Участники юбилейного автопробега «Дорогами Победы» впервые посетили Псков

Парламентариев из Санкт-Петербурга - участников автопробега «Дорогами Победы», маршрут которого впервые проходит через Псков, встретили депутаты регионального парламента: спикер Александр Котов, вице-спикеры Александр Братчиков и Игорь Дитрих, Алексей Севастьянов, а также глава Пскова Борис Елкин и начальник управления специальных программ правительства Псковской области Юрий Грязнов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: Псковское областное Собрание депутатов

Остановку в Пскове участники автопробега, посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сделали у мемориального комплекса «Вечный огонь». Как дань памяти павших в сражениях за независимость Родины депутаты двух регионов возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата, а военнослужащие псковского гарнизона – Гирлянду воинской славы.

Организатор автопробега, депутат Законодательного Cобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин рассказал, что включение Пскова в маршрут пятого юбилейного автопробега «Дорогами Победы» было неслучайным.

«Псковичи – не просто наши соседи, это наши братья. На героической псковской земле каждый камень пропитан историей. Поэтому одна из первых наших остановок - здесь. И здесь же, в Пскове, мы завершим свой автопробег, посвящённый памяти воинов Великой Отечественной войны и поддержке спецоперации, где сейчас наши ребята отстаивают честь и независимость страны», - поделился парламентарий из Санкт-Петербурга.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов поблагодарил коллег за посещение Псковской области в рамках автопробега, отметив, что наши регионы связывают добрососедские партнёрские и дружеские отношения.

«Это знаменательное событие. В год 80-летия Победы, в Год защитника Отечества и накануне трагической даты начала Великой Отечественной войны здесь, у Могилы Неизвестного солдата, мы вместе с нашими коллегами низко склоняем головы перед теми, кто защищал нашу Родину. Мы обязаны хранить эту память и передавать её подрастающему поколению», - сказал Александр Котов.

Напомним, пятый автопробег «Дорогами Победы», организованный по инициативе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, стартовал накануне в северной столице. После остановки в Пскове дальнейший путь колонны пройдёт через Смоленск, Минск и Брест. Финальной точкой маршрута, проходящего по местам крупнейших сражений, станет Брестская крепость. На обратном пути парламентарии планируют сделать остановки в Острове и Пскове, где возложат цветы к мемориалу памяти 6-й роты «Купол». Завершится автопробег 24 июня в Санкт-Петербурге.