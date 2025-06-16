Ученица псковской гимназии набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе

Ученица Псковской инженерно-лингвистической гимназии (МБОУ «ПИЛГ») Виктория Михалева набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по образованию Псковской области.
Фотография: комитет по образованию Псковской области
В 2025 году Виктория Михалева успешно подготовилась к двум важным испытаниям: всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) по английскому языку и ЕГЭ по литературе. С лета она ежедневно занималась по три часа, сочетая школьную программу с дополнительной самостоятельной работой.
Под руководством учителя литературы Ирины Вахитовой девушка углубленно изучала произведения, анализировала работы предыдущих лет и тренировалась в написании сочинений. Параллельно усиленно готовилась к олимпиаде по английскому языку.
Результаты оказались высокими: она стала победителем заключительного этапа ВсОШ по английскому языку и набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе. Этот успех стал возможен благодаря системной подготовке, дисциплине и поддержке педагогов.
Поступать девушка планирует в Высшую школу экономики (город Москва).