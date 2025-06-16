Общество

Ученица псковской гимназии набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе

Ученица Псковской инженерно-лингвистической гимназии (МБОУ «ПИЛГ») Виктория Михалева набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по образованию Псковской области.

Фотография: комитет по образованию Псковской области

В 2025 году Виктория Михалева успешно подготовилась к двум важным испытаниям: всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) по английскому языку и ЕГЭ по литературе. С лета она ежедневно занималась по три часа, сочетая школьную программу с дополнительной самостоятельной работой.

Под руководством учителя литературы Ирины Вахитовой девушка углубленно изучала произведения, анализировала работы предыдущих лет и тренировалась в написании сочинений. Параллельно усиленно готовилась к олимпиаде по английскому языку.

Результаты оказались высокими: она стала победителем заключительного этапа ВсОШ по английскому языку и набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе. Этот успех стал возможен благодаря системной подготовке, дисциплине и поддержке педагогов.

«В частности, успех по литературе мне принесло обучение в онлайн-школе, где все мои работы проверяли только действующие учителя-эксперты ЕГЭ (это было важным критерием при выборе места для подготовки). За 11 месяцев я написала более 40 сочинений, 3 "пробника" (первый в декабре 2024 — на 60 баллов, второй в январе 2025 — на 78, а третий в конце марта — на 94), выучила 150 стихотворений и 30 страниц А4 с цитатами из прозы, а также прочла все 28 обязательных произведений из кодификатора (некоторые дважды и даже трижды)», - рассказала Виктория Михалева.

Поступать девушка планирует в Высшую школу экономики (город Москва).