МегаФон ускорит цифровизацию Саратовской области

МегаФон и правительство Саратовской области договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации экономики, социальной сферы и государственного управления. В рамках соглашения планируется уделить особое внимание защите от киберугроз, реализации экологических инициатив и раскрытию туристического потенциала региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в МегаФоне.
Фотографии: МегаФон
Соответствующий документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме — 2025 генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В первую очередь договор предполагает дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры и повышение доступности услуг связи для жителей региона. Помимо этого, одна из ключевых целей партнёрства — внедрение инновационных решений, в том числе с применением искусственного интеллекта для улучшения качества жизни населения области.
Участники встречи договорились о создании пилотного центра мониторинга и управления событиями по информационной безопасности, который будет противостоять киберугрозам в регионе. В числе других сфер потенциального сотрудничества МегаФона и Саратовской области — внедрение инструментов big data для комплексной оценки туристического потока и выявления новых мест притяжения, а также развитие систем экологического онлайн‑мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.
За последний год оператор совместно с Министерством цифрового развития и связи Саратовской области реализовал два этапа работ в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0». В результате голосовая связь и интернет МегаФона появились в 152 населенных пунктах, где проживает менее 500 человек. Другая государственная программа «Скидка за спектр» позволила запустить объекты связи в тех сёлах, где ранее мобильный сигнал отсутствовал.