Пять незаконных вывесок демонтировали в Пскове

Демонтаж самовольно размещенных информационных конструкций произвели в Пскове 19 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города.
Фото и видео: контрольное управление администрации города Пскова
Мероприятия по организации и осуществлению демонтажа пяти самовольно размещенных информационных конструкций на фасадах зданий на территории города провели совместно с муниципальным казенным учреждением «Служба благоустройства города».
Демонтаж произвели по адресам: Октябрьский проспект, дом №19, Ленинградское шоссе, дом №27, улица Шестака, дом №10а, улица Красноармейская, дом №31а.