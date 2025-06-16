Турниры для зрителей пройдут на фестивале «Довмонт Псковский»

«Сообразим на троих»: Право силы, ограничение интернета и «Ганза, гудбай». ВИДЕО

В ходе операции «Нелегал» в Псковской области выявили свыше 50 нарушений

В СЗФО тестируют цифровой рубль для соцвыплат родителям младших школьников

Дмитрий Быстров о новом сквере напротив автовокзала в Острове: Подрядчик справился с задачей

Т1 подготовит студентов ведущих российских вузов к реальной работе в ИТ-индустрии

Пять незаконных вывесок демонтировали в Пскове

«Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о депутатской деятельности и работе единороссов в областном Собрании. ВИДЕО

Каждый второй пскович предпочитает, чтобы руководитель обращался к нему на «вы» – опрос

ВТБ: Россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году

Три соцконтракта заключили с участниками СВО в Псковской области с начала года

Сразиться на мягких мечах смогут юные псковичи на фестивале «Хельга» в Выбутах

Армен Мнацаканян: Я не отрицаю ответственность за принятые Собранием решения