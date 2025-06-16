Общество

Не более 10% учебного времени будут выделять школы на контрольные и ВПР с 1 сентября

Руководство школ с 1 сентября 2025 года должно будет выделять на контрольные и всероссийские проверочные работы (ВПР) по всем предметам не более 10% учебного времени. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Ранее он сообщал, что с 1 сентября 2024 контрольные работы в школах, помимо ВПР, должны занимать не более 10% учебного времени, иначе это будет считаться нарушением.

«Мы фиксировали такие случаи злоупотребления, предостережения были. У нас сейчас действует мораторий на проверки, мы проводим профилактические визиты, поясняем нормы, чтобы не было нарушений. Эти 10% времени, которое можно отводить на контрольные, это была речь о контрольных, которые навязывают школе извне. Сейчас Минпросвещения утвердило новые приказы, и теперь, с 1 сентября 2025 года, школа и внутри себя, то есть по своему внутреннему регламенту, должна будет уделять контрольным работам по конкретному предмету меньше 10% учебного времени, которое отводится на изучение этого предмета», — сказал он.

ВПР также должны быть включены в эти 10% времени, пишет ТАСС.

«Изменения вступят в силу только с 1 сентября 2025 года. Таким образом, Рособрнадзор с нового учебного года сможет мониторить нарушения и наказывать нерадивых руководителей образовательных организаций, которые не выполняют эти нормы», — отметил Анзор Музаев.