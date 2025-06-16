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Общество

«Краски города»: О футболе, вере и экскурсии от бывшего псковского коммуниста. ВИДЕО

20.06.2025 11:48|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию выпуска программы «Краски города», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 июня.

На этот раз у ведущей программы, королевы красоты Ирины Вересовой, особенная история — о вкусе, о детстве и о людях, которые делают настоящие чудеса. Только что она вернулась из Москвы, где побывала на легендарной фабрике мороженого «Чистая линия», и это было не просто путешествие, а настоящее погружение в сказку. А экскурсию по производству для нее провел гендиректор фабрики Армен Бениаминов, жизнь которого когда-то была плотно связана с Псковом. Ирина Вересова поделилась с радиослушателями впечатлениями от встречи с бывшим псковским коммунистом, а также констатировала тот факт, что столичные ресторанные критики всё чаще обращают внимание на наш регион.

А гостем постоянной рубрики «Разговоры о важных» стал священник Псковской епархии, руководитель молодежного отдела «Трилучье», иерей Тигрий Агаджанян - инициатор десятков добрых, ярких и креативных проектов для молодёжи. Он служит в храме святителя Василия Великого на Горке и, несмотря на свой молодой возраст, уже стал настоящим духовным ориентиром для многих.

Источник: Псковская Лента Новостей
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