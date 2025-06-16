С каллиграфией и культурой Индии псковичам предлагают познакомиться в День молодежи

28 июня в Доме молодежи по адресу: улица Конная, дом 2 будет работать площадка всемирного фестиваля молодежи и международного клуба дружбы, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».
Фотография: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»
Площадка иностранных студентов ПсковГУ будет открыта с 13:00 до 19:00. Здесь представят национальную культуру Индии, а также мастер-класс по росписи мехенди и письменности на хинди.
В 14:00 и в 16:00 пройдут мастер-классы от каллиграфа Елены Серебряковой по созданию открытки с изображением славянской Буквицы. Количество мест ограничено, регистрация по ссылке.
В 15:00 состоится торжественная церемония награждения медалями ВФМ и презентация Слета ВФМ для всех желающих.
В 16:00 - викторина по английскому языку Count on me. Регистрация по ссылке.