Общество

На прием по вопросам медицины к псковским единороссам пришли девять участников СВО и членов их семей

«Единая Россия» провела единый день приёма участников СВО и их семей по вопросам медицинского обеспечения. Он состоялся 20 июня в региональной и местных общественных приёмных партии, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении «Единой России».

Фотографии: Псковское региональное отделение «Единой России»

Участники СВО и их родные смогли получить разъяснения по различным аспектам медицинского обслуживания, консультации по организации лечения, прохождению медицинских комиссий, реабилитации и диспансеризации, обеспечению лекарствами, а также по медицинскому сопровождению детей военнослужащих.

В Пскове прием провели депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов и начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Псковского областного комитета здравоохранения Оксана Тесленко.

Всего к ним в ходе приема со своими вопросами и просьбами обратились девять человек. Семь вопросов получили положительное решение, а два взяты на контроль для проработки деталей.

Кроме того, приёмы были организованы на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в городе Великие Луки и районных центрах области.

Напомним, тематические единые дни приема участников СВО и членов их семей на площадке приемных партии «Единая Россия» будут проходить каждый месяц. Их посвятят вопросам в различных сферах. Поддержка участников СВО и членов их семей является приоритетным направлением народной программы партии.