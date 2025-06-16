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Общество

Затонувший самолет извлекают новосокольнические поисковики из озера Большой Иван

21.06.2025 11:40|ПсковКомментариев: 0

Работы по извлечению затонувшего самолета ведутся поисковым отрядом «Грифон» города Новосокольники на озере Большой Иван, сообщается в Telegram-канале отряда.

Фото здесь и далее: Поисковый отряд «Грифон» / Telegram

Работы по извлечению начались 13 июня с подготовки полевого лагеря.

«Работа в рамках  научно-поискового проекта "Небо Родины" на озере Большой Иван продолжается. Мы решили ежедневно делиться результатами общей работы. Большое дело всегда начинается с маленьких шагов и тщательной подготовки. Второй день работы: очищен берег, поставлен лагерь, сооружена полевая баня, начата  монтировка плота для проведения водолазных работ», - сообщили поисковики 16 июня.

17 июня на место проведения поисковых работ прибыли специалисты аварийно-спасательной службы Тверской области. На совещании командиров поисковики обсудили вопросы координации совместной деятельности.

18 июня начались водолазные работы. Два плота отправили на остров, в районе которого, предположительно, находится  затонувший самолёт. Кроме того, поисковики вышли на «свободный коп» на береговую зону озера.

19 июня в процессе исследования дна озера произошли первые находки: воздушный фильтр и части фюзеляжа.

«Надеемся, что это только начало!» - отметили поисковики.

 

На 20 июня работы продолжаются. Поисковики смогли извлечь из озера шасси затонувшего самолета.

Источник: Псковская Лента Новостей
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