Общество

Актриса Валентина Талызина скончалась на 91-м году жизни

Актриса Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни, заявили в Театре Моссовета.

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

«Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной», — говорится в его в Telegram-канале.

О месте и времени прощания уведомят отдельно, пишет РИА Новости.

Талызина родилась 22 января 1935 года в городе Омске. В 1958-м окончила Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства — ГИТИС), мастерскую Николая Петрова.

C 1958 года — актриса Государственного академического театра имени Моссовета.

Награждена орденами Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством IV степени.