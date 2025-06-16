Общество

В Пскове запрет соцсетей для подростков поддерживает каждый второй родитель – опрос

В Пскове запрет соцсетей для подростков поддерживает каждый второй родитель. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Министры, отвечающие за цифровую политику во Франции, Испании и Греции, совместно разработали законопроект о запрете доступа к социальным сетям для детей и подростков до 15 лет. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал лично ввести запрет, если он не будет принят на уровне Евросоюза. Согласно данным опроса, 47% псковичей поддерживают введение подобного запрета и в нашей стране: «В соцсетях есть риск завести знакомство с ненужными людьми»; «Вместо учебы, они зависают в соцсетях». 30% высказались против: «Запретами ничего не добьешься»; «Если ввести запрет, то дети все равно будут сидеть в социальных сетях, но тайно. И вот тогда контролировать станет намного сложнее»; «Соцсети — это общение. Запретить общаться до 15 лет?» 23% затруднились с ответом.

Чем старше, тем критичнее наши горожане относятся к соцсетям для детей: если среди молодежи до 35 лет законопроект одобряют 39%, то среди горожан старше 35 лет — уже каждый второй (51%).

Среди родителей детей от 7 до 15 лет поддержка еще выше: 54% соглашается с необходимостью введения запрета, 27% выступают против.