Общество

О пользе пеших прогулок рассказала псковский инструктор по ЛФК

Инструктор по Лечебной физкультуре Псковского центра психиатрии и наркологи Раиса Мотренко рассказала, что даже короткие, но регулярные прогулки на свежем воздухе снижают уровень стресса и улучшают настроение, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Это связано с тем, что любая физическая активность способствует выделению гормонов счастья и радости, таких как серотонин и эндорфины. Бороться со стрессом необходимо, так как постоянные тревога и страх отрицательно сказываются не только на психическом состоянии. Могут обостриться хронические заболевания, такие как аллергия, расстройства желудочно-кишечного тракта, язва или гастрит. Среди неблагоприятных последствий - нарушение сна, выпадение волос и ухудшение памяти.

«Еще прогулки на свежем воздухе улучшают качество сна, а это важно для эмоционального благополучия. Также есть исследования, доказывающие положительное воздействие такого рода физической активности на когнитивные функции, включая память, концентрацию, умственную деятельность и работоспособность. Кровообращение улучшается благодаря поступлению в организм большого количества кислорода», - объяснила специалист по ЛФК.

Она также подчеркнула, что прогулки могут помочь людям с депрессией в сочетании с медикаментозной и психологической терапией.

«Ещё прогулки помогают справиться с тревогой, паническими атаками, различными видами невроза и определёнными психотическими состояниями. Для достижения положительного эффекта нужно гулять в парке или зеленой зоне, где поют птицы. Или слушать голоса природы через наушники. В неделю рекомендуется минимум 150–300 минут физической активности, то есть в день нужно выходить на улицу всего на полчаса. При желании, конечно, можно увеличить время прогулки или добавить специальные палки для скандинавской ходьбы», - заключила Раиса Мотренко.