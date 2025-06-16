Общество

Директора школ Псковского района обменялись опытами с коллегами из побратимского Полоцка

В рамках побратимских связей директора школ Псковского района и города Полоцка Республики Беларусь обменялись лучшими практиками, сообщается в Telegram-канале главы Псковского района Натальи Федоровой.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

В первый день состоялась встреча с заместителем председателя Полоцкого райисполкома Светланой Валюшкиной, руководством управления образования и коллективом Полоцкого районного центра детей и молодежи. Педагоги дополнительного образования представили свои образовательные проекты, поделились опытом сохранения исторической памяти и патриотического воспитания дошкольников, провели инфо-сессию «Региональные историко-образовательные проекты как форма организации гражданско-патриотического пространства».

«Как пример успешной педагогической практики нашим педагогам был представлен образовательный маршрут "На рубежах Памяти". В него входит посещение народного комплексного музея Ветринской средней школы имени Д.В. Тябута и "Полоцкий рубеж"», - сообщила Наталья Федорова.

Во второй день подписали соглашение о сотрудничестве двух образовательных учреждений: Писковской средней общеобразовательной школы и Средней школы №1 города Полоцка. В рамках соглашения планируются мероприятия, направленные на укрепление дружественных связей, обмен опытом между обучающимися двух школ.

«Благодарна коллегам из братского Полоцка за радушный прием и интенсивный образовательный график нашей делегации. Уверена, организация обмена опытом педагогов между школами является полезной практикой, которая дает новый стимул к развитию новых идей и повышению качества образовательно-воспитательного процесса», - заключила Наталья Федорова.