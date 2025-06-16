Общество

В преддверии Дня памяти и скорби полицейские отдали дань памяти погибшим в годы войны

В преддверии Дня памяти и скорби полицейские и общественники отдали дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Спустя 84 года со дня начала страшного события, представители руководства Управления МВД России по Псковской области, члены Общественного совета при региональном УМВД, ветераны ведомства приняли участие в общенациональной акции "Свеча памяти"», - сообщили в пресс-службе.

В МВД добавили, что присутствующие в знак скорби зажгли свечи, символизирующие память о воинах, отдавших жизнь за свой дом, страну, Родину, а затем возложили цветы к подножию памятника сотрудникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Память погибших почтили минутой молчания.