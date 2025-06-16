Общество

Раскрыто, кому будут блокировать переводы с карты на карту

Росфинмониторинг может заблокировать перевод на карту, если посчитает его подозрительным. Об этом рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

По ее словам, с 1 июня 2025 года в России начали действовать новые меры по контролю за банковскими операциями, которые направлены в первую очередь на борьбу с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств.

«Если у Росфинмониторинга возникнут подозрения в «добропорядочности» перевода на карту, он может принять решение о его приостановке», — рассказала Бочкина.

По ее ловам, конкретные суммы, которые могут стать причиной блокировки, не обозначены. Предполагается, продолжила Бочкина, что под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, в том числе от незнакомых людей, переводы крупных сумм без подтверждающих документов, а также другие нестандартные банковские операции.

В случае блокировки эксперт посоветовала обратиться в банк и разъяснить, откуда поступают средства и с какой целью.

Чтобы избежать проблем, эксперт порекомендовала не участвовать в сомнительных схемах и не принимать деньги от незнакомых людей без ясной цели перевода. При входящих и исходящих переводах следует уточнять назначение платежа. Помимо этого, эксперт советовала следить за регулярностью и объемами переводов, так как резко возросшая активность может вызвать подозрения, пишет агентство «Прайм».