Общество

Грузоперевозчикам запретят работать с анонимными заказчиками

Грузоперевозчикам в России, возможно, запретят работать с анонимными заказами, чтобы снизить поток контрабанды и опасных грузов, угрожающих общественной безопасности. Цифровые биржи перевозок (агрегаторы) должны следить за фальсификатом и товарами двойного назначения, а также контролировать легальность отправителей. С таким предложением обратилась в кабмин Общественная потребительская инициатива (ОПИ).

«В законопроекте о реестре грузоперевозчиков, который рассматривается Госдумой, отсутствует обязанность транспортно-логистических платформ (бирж грузоперевозок, агрегаторов заказов и т.п. — Ред.) проверять легальность допускаемых на свои площадки заказчиков и исполнителей», — говорится в письме ОПИ в правительство РФ.

Там отмечается, что широко обсуждаемые законопроект о платформенное экономике также не устанавливает соответствующее регулирование для агрегаторов перевозок. На данный момент на рынке есть с десяток крупных цифровых платформ, где перевозчики берут заказы на доставку грузов. Это Roolz, Ati.su, «Монополия», Перевозка24, Traffic и прочие, пишут «Известия».

«Некоторые площадки регистрируют фактически анонимных отправителей», — рассказал глава ОПИ Олег Павлов.

По его словам, через анонимные аккаунты оформляются поставки незаконных товаров, фальсификата, контрабанды, а также грузов двойного назначения, которые могут использоваться в том числе и для совершения диверсий.

ОПИ попросила правительство разработать критерии допуска компаний на транспортно-логистический рынок и обязать агрегаторов обеспечить контроль за легальностью контрагентов.

В ОПИ предлагают перед регистрацией на цифровой площадке верифицировать заказчиков и владельцев груза по ИНН, проверять исполнение ими базовых обязанностей по внесению данных в государственные информационные системы (реестр уведомлений о начале деятельности, реестр участников оборота маркируемой продукции и т.п.). В противном случае агрегаторы должны блокировать отправителей и не допускать на рынок.