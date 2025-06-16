Общество

70 претендентов на получение медали выпускают школы Великих Лук

70 выпускников школ могут получить золотые и серебряные медали в Великих Луках в этом году, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования южной столицы региона.

«В 2025 году в общеобразовательных учреждениях города 70 претендентов на медаль "За особые успехи в учении" I и II степеней», - сообщили в управлении.

Медаль «За особые успехи в учении» I степени будут вручать выпускникам, у которых в итоговых оценках стоит «отлично» по всем без исключения учебным предметам, и при этом ЕГЭ по русскому языку сдан не менее чем на 70 баллов. Также необходимо набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ еще по одной дисциплине.

Медаль «За особые успехи в учении» II степени вручается выпускникам, имеющим по всем учебным предметам итоговые оценки «отлично» и не более двух оценок «хорошо». Также есть привязка к баллам ЕГЭ: не менее 60 баллов по экзамену «Русский язык» и не менее тех же 60 баллов на ЕГЭ по одному из предметов по выбору.