Общество

Спортивный и актовый залы отремонтировали в школе №7 в Великих Луках

Капитальный ремонт продолжается в здании средней общеобразовательной школы №7 имени Антона Злобина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования Великих Лук, на данный момент подрядчик выполнил сантехнические работы с заменой инженерного оборудования, ремонт спортивного и актового зала, оборудование помещений с инфраструктурой для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп населения.

В рамках капитального ремонта здания школы № 7 выполнят следующие виды работ:

замена системы отопления, водоснабжения, канализации;

замена оконных блоков;

ремонт крылец;

частичный ремонт кровли;

ремонт учебных помещений, рекреации, коридоров, пищеблока и столовой.

Также в рамках утвержденного проекта с целью исполнения требований к антитеррористической защищенности объектов необходимо выполнить работы по установке оборудования системы экстренного оповещения о ЧС, провести текущий ремонт с установкой системы контроля доступа, выполнить работы по оборудованию входов в здание контрольно-пропускными пунктами.

На сегодняшний день также выполнены работы по замене оконных блоков, выполнено устройство стяжки пола на 3 и 2 этажах, ведутся работы по стяжке пола на 1 этаже. Отмечается, что подрядчик выполнил работы по оштукатуриванию и шпатлеванию стен, электромонтажные работы, ремонт цоколя и козырьков, ремонт кирпичной кладки фасада.

Все работы подрядчик должен будет произвести до 30 ноября текущего года.