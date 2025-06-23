Общество

Демонтажные работы ведутся в великолукской «Кадетской школе»

Капитальный ремонт здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа» ведется в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском управлении образования.

В рамках капитального ремонта произведут замену оконных и дверных блоков, ремонт учебных помещений, полов и стен, инженерных сетей, оборудуют помещения инфраструктурой для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп населения.

В целях исполнения мероприятий антитеррористической защищенности школы запланировали выполнение работ по модернизации системы видеонаблюдения, оборудованию входов в здание контрольно-пропускными пунктами.

Выполнят работы по установке оборудования системы экстренного оповещения о ЧС, помещения охраны с установкой соответствующих систем (в том числе перенос системы видеонаблюдения, охранной сигнализации на 1 этаже), по устройству наружного освещения, а также по текущему ремонту с установкой системы контроля доступа.

В настоящее время в школе ведутся демонтажные работы напольного покрытия, расчистка поверхностей шпателем, демонтажные работы стен и перегородок, разборка элементов потолков, демонтаж оконных проемов, подоконных досок, дверей, инженерных сетей, устройство проемов и перегородок.

Ремонтные работы должны завершить до 30 ноября текущего года.