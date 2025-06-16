Общество

Детский сад №5 ремонтируют по нацпроекту «Семья» в Великих Луках

Капитальный ремонт детского сада №5 проводят в Великих Луках в рамках национального проекта «Семья». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования города, в настоящий момент ведется расчистка стен и потолков от старой краски.

В перечень работ входят: замена оконных и дверных блоков, замена инженерных систем, ремонт пищеблока, ремонт групповых, спальных и административных помещений, оборудование помещений с инфраструктурой для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп населения.

На сегодняшний день выполнили работы по демонтажу напольного покрытия, плинтусов, дверных коробок, светильников, плитки со стен, сантехнических приборов, демонтаж системы водопровода и сети связи, радиаторов отопления.

Сроки выполнения работ - до 30 ноября 2025 года.