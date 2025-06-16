Общество

Юрцентр «Земляки» в Псковской области возобновит работу в сентябре

Юридический центр «Земляки» уходит на летние каникулы: приёмы возобновятся в сентябре, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», основателя фонда «Земляки» Александра Козловского.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Перед перерывом в Великих Луках прошла заключительная встреча, помощь получили десять человек. Тематика обращений — традиционно разнообразная. Один посетитель пришёл с коммунальной проблемой, трое обратились за консультацией по пенсионным вопросам. Также разбирались вопросы, связанные с подготовкой к судебному заседанию, договором социального найма и работой управляющей компании», - сказал Александр Козловский.

Он подчеркнул, что в ходе приёма подготовили шесть заявлений в разные ведомства.

«Благодарю волонтеров юрцентра — студентов и наставников — за добросовестный труд, отзывчивость и участие. Это действительно ценно. Благодаря их искреннему желанию помочь земляки получают квалифицированную поддержку в непростых жизненных ситуациях», - добавил депутат.