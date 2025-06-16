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Общество

Винных клещей обнаружили псковские микробиологи в грудках пчел

23.06.2025 14:18|ПсковКомментариев: 0

При исследовании подмора пчел на акарапидоз сотрудники отдела микробиологии обнаружили среди содержимого грудок пчел клещей Carpoglyphus lactis, они же молочные или винные клещи, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной ветеринарной лаборатории. 

Фото: Псковская областная ветеринарная лаборатория / Имаго клеща Carpoglyphus lactis при микроскопическом исследовании подмора пчел на акарапидоз

В лаборатории отметили, что этот вид клещей часто встречается в ульях. Большая часть его жизни проходит на дне улья в воско-перговой крошке. Однако эти клещи способны проникать в запечатанные ячейки с пергой и поедать ее, лишая пчел белковой кормовой базы.

«Кроме того, сами клещи способны вызывать псевдочесотку у человека. Продукты жизнедеятельности этих клещей являются сильными аллергенами. Мед, загрязненный фекалиями молочных клещей, способен вызывать серьезные аллергические реакции.
Чтобы не допустить их появления в улье, пчеловоду необходимо выполнять регулярные противоэпизоотические мероприятия в ульях в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства», - заключили в лаборатории.

Источник: Псковская Лента Новостей
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