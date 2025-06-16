Общество

Винных клещей обнаружили псковские микробиологи в грудках пчел

При исследовании подмора пчел на акарапидоз сотрудники отдела микробиологии обнаружили среди содержимого грудок пчел клещей Carpoglyphus lactis, они же молочные или винные клещи, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной ветеринарной лаборатории.

Фото: Псковская областная ветеринарная лаборатория / Имаго клеща Carpoglyphus lactis при микроскопическом исследовании подмора пчел на акарапидоз

В лаборатории отметили, что этот вид клещей часто встречается в ульях. Большая часть его жизни проходит на дне улья в воско-перговой крошке. Однако эти клещи способны проникать в запечатанные ячейки с пергой и поедать ее, лишая пчел белковой кормовой базы.

«Кроме того, сами клещи способны вызывать псевдочесотку у человека. Продукты жизнедеятельности этих клещей являются сильными аллергенами. Мед, загрязненный фекалиями молочных клещей, способен вызывать серьезные аллергические реакции.

Чтобы не допустить их появления в улье, пчеловоду необходимо выполнять регулярные противоэпизоотические мероприятия в ульях в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства», - заключили в лаборатории.