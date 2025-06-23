Общество

Псковские курсанты стали лучшими в межвузовском научном конкурсе по проблемам юридической науки

В Санкт-Петербургском филиале имени В. Б. Бобкова Российской таможенной академии подвели итоги Межвузовского конкурса научных докладов студентов «Актуальные проблемы юридической науки: теория и практика», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фотография: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Победителем в номинации «Теоретико-исторические правовые науки» стала курсант 4 курса Псковского филиала Университета ФСИН России Ирина Милица с научной работой «Эволюция законодательных подходов к иным мерам уголовно-правового реагирования в дореволюционный период и советский период».

Курсант выпускного курса Елизавета Бисембаева стала призером конкурса в этой номинации, представив доклад «Законодательство и практика применения условно-досрочного освобождения в дореволюционной России».

Научный руководитель победителя и призера конкурса – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Университета ФСИН России кандидат исторических наук Наталья Патраш.

В научном мероприятии приняли участие обучающиеся Гатчинского государственного университета, Военного института Министерства обороны Российской Федерации, Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева (Северо-Западный филиал), Ростовского филиала Российской таможенной академии, Санкт-Петербургского института (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Санкт-Петербургского университета МВД России, Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии.