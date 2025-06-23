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Общество

Обязательства территориального ФОМС перед медорганизациями в прошлом году выполнены в полном объёме

24.06.2025 11:37|ПсковКомментариев: 0

В региональный парламент представлен отчёт об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2024 год. Ежегодный законопроект разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и областного закона о бюджетном процессе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Подводя итоги исполнения бюджета Территориального фонда ОМС Псковской области за 2024 год, в целом, можно говорить о положительной динамике. Прежде всего, отмечу, что вместо запланированного дефицита в 183,7 млн рублей, бюджет фонда исполнен с профицитом в 123,4 млн рублей. Поступления в бюджет фонда составили 11 млрд 353 млн рублей. Это на 3,4% больше, чем планировалось, и на 15,6% выше, чем в 2023 году. То есть, прирост доходов налицо. Расходы фонда также увеличились и составили 11 млрд 229,6 млн рублей», - оценил доходные и расходные показатели бюджета территориального ФОМС вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

По словам парламентария, важным показателем является выполнение территориальной программы ОМС на 100,5%. Это говорит о том, что основные обязательства фонда перед медицинскими организациями выполнены в полном объёме. Кроме того, фонду удалось значительно сократить возврат остатков целевых субсидий в федеральный ФОМС. Эта цифра уменьшилась с 99 млн рублей в 2023 году до 21,6 млн рублей год спустя.

Тем не менее Игорь Дитрих обратил внимание и на ряд проблемных моментов. «Во-первых, план по финансированию дополнительного профессионального образования медицинских работников и ремонта оборудования выполнен только на 72,7%. Во-вторых, очень низкое исполнение плана по стимулирующим выплатам медикам за выявление онкозаболеваний. Здесь освоено всего 35,6% от запланированных средств, выплаты медицинским работникам произведены в сумме 42,8 тысячи рублей. C другой стороны, мы стали платить хоть что-то. В 2023 году это сумма была мизерной - 1,6 тысячи рублей», - отметил вице-спикер и подчеркнул, что работу в этих направлениях необходимо усилить.

Дату проведения сессии, на которой будет рассмотрен проект «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2024 год», определит Совет Собрания. Добавим, что на завершающей парламентский сезон сессии также должен быть рассмотрен проект закона Псковской области «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета за 2024 год».

Пресс-портрет
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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