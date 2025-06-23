Общество

Десять конкурсантов из Псковской области стали финалистами проекта «Всегда готов!»

Десять представителей Псковской области вошли в число финалистов спецпроекта «Всегда готов!» проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии пресс-службы президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Псковскую область в финальных испытаниях спецпроекта «Всегда готов!» проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» представят десять участников:

София Волова, школа №1 имени К. С. Заслонова;

Анастасия Никитина, школа №2;

Денис Михайлов, школа №9 имени А. С. Пушкина;

Ксения Копотилова, школа №16 имени Героя России А. В. Воробьева;

Мария Толстобова, школа №12;

Александра Тимофеева, Псковский кооперативный техникум;

Алиса Воробьева, школа №5;

Мария Ганичина, школа №50;

Юлиана Козловская, гимназия №29;

Яника Никитина, школа № 1 имени К. С. Заслонова, Невель.

Всего в конкурсном отборе приняли участие более 3 тысяч молодых людей в возрасте 14–17 лет. Успешно справились с первым творческим испытанием и прошли в финал более 1,2 тысячи участников.

В четвертом сезоне конкурсантам предстоит подготовить креативную публикацию о своих источниках вдохновения. По итогам второго этапа 200 победителей отправятся на обучающий интенсив в мастерскую управления «Сенеж».

Финальный конкурсный этап — творческое задание. Участникам из Псковской области предстоит подготовить креативную публикацию с девятью графическими изображениями на тему «Мои источники вдохновения». Каждое изображение посвящено своей тематике. Конкурсантам предлагается рассказать об исторической личности и герое нашего времени, которые вдохновляют; поделиться идеями, мыслями и эмоциями от прочитанного произведения, кино или мультфильма; написать о необычной локации родного города или региона; рассказать о любимом музыкальном исполнителе и чем вдохновляет его творчество; выбрать цитату, которая повлияла на жизнь; а также поделиться любым другим источником вдохновения, это могут быть, например, увлечения, путешествия, проекты.

Конкурсные работы участников оценивает экспертная комиссия из числа сотрудников президентской платформы «Россия — страна возможностей» и соавторов спецпроекта: руководитель специальных проектов «Другого Дела» и соавтор «Всегда готов!» Иван Тристан, координатор спецпроектов, соавтор «Всегда готов!» и спецпроекта «Женское Дело» Елизавета Тимофеева, а также эксперты грантовых конкурсов и медиасопровождения.

Спецпроект «Всегда готов!» из года в год объединяет активных участников проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» со всей страны, помогает им раскрыть свои таланты, понять свои сильные стороны, вдохновиться на новые идеи и достижения в атмосфере взаимопомощи, переосмыслить и взглянуть на все под новым углом, а также найти тех, кто разделяет такие же ценности.