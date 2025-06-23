Общество

Востребованность медицинских кадров в Псковской области выросла за год на 2%

С января по начало июня в России число вакансий в сфере медицины и фармацевтики увеличилось год к году на 2% и превысило 220 тысяч предложений о работе. Псковской области также растёт спрос на кадры в медицине: более 1 тысячи новых вакансий с начала года. Таким образом, востребованность медицинских кадров в регионе в годовом выражении выросла на 2%, сообщили Псковской Ленте Новостей аналитики hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

Основная кадровая востребованность сосредоточена на врачах. В СЗФО и в том числе Псковской области, судя по данным вакансий на hh.ru, с начала 2025 года не хватало более 15,2 тысячи врачей разных специализаций, а это 46% вакансий от всего объёма в местной медицинской сфере. На втором месте по доле спроса – младший медперсонал (25% или более 8 тысяч вакансий), на третьем по доле предложений о работе – фармацевты-провизоры (7% вакансий).

При этом ярче всего с начала года в регионе проявилась нехватка лаборантов (+94% новых рабочих мест по сравнению с 2024 годом), главных врачей (+49%), а также специалистов по сертификации (+47% новых вакансий).

В 2025 году профессии, связанные с медициной сферой, остаются в топе самых остродефицитных. Так, в топ-15 профессий, имеющий наименьшее количество активных резюме на одну вакансию, а по сути, самых остродефицитных входят сразу несколько медицинских профессий в Псковской области: врач (0,4 активных резюме на вакансию), главврач (1), фармацевт (1), медсестра или медбрат (1,5), ветврач (2,1). Причем год к году ситуация практически не изменилась. Для сравнения: нормальный уровень конкуренции для рынка труда, когда соотношение между работодателями и соискателями находится в балансе – от 4 до 8 резюме на вакансию.