Общество

Передвижные бригады планируют организовать на базе межрайонных больниц в Псковской области

Передвижные бригады врачей планируют организовать на базе межрайонных больниц в Псковской области, сообщила председатель комитета на здравоохранению региона Марина Гаращенко во время встречи с губернатором области Михаилом Ведерниковым. Видео встречи опубликовано в Telegram-канале губернатора.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Мы планируем организовать в каждой межрайонной больнице мобильные передвижные бригады, которые будут работать на всех наших передвижных комплексах. Это будет наша большая служба здоровья, плюс к ней добавим передвижные ФАПы и передвижные рентген-установки, флюорографы, маммографы, которые комплексно будут участвовать в программах диспансеризации и профилактических осмотров», - сказала Марина Гаращенко.

Также планируется привлечение узких специалистов на уровень крупной межрайонной больницы - кардиологов, неврологов, эндокринологов, офтальмологов и оториноларингологи.