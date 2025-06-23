Общество

Руководство газовых компаний оценило дипломные работы выпускников колледжа ПсковГУ

В колледже ПсковГУ в течение двух дней проходит защита дипломных работ студентов по направлению «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». Председателем государственной экзаменационной комиссии выступает заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фотографии: ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

В состав комиссии также входят специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» - главный инженер – начальник РЭУ в Пскове Виталий Юганов и начальник центральной диспетчерской Службы Павел Катыхин.

В первый день защиты студенты продемонстрировали качественные дипломные работы, высокий уровень общей подготовки и готовность к профессиональной деятельности в отрасли. «Газпром газораспределение Псков» давно сотрудничает с колледжем для подготовки новых специалистов газовой сфере. Студенты регулярно проходят производственную практику на объектах газовой компании, многие становятся кадровыми сотрудниками.

«Такое взаимодействие способствует подготовке востребованных специалистов, ориентированных на реальные производственные задачи. Мы участвуем в повышении уровня образования будущих специалистов и готовим новые перспективные кадры для газовой отрасли. Сегодня все выпускники подтвердили свое право на получение диплома», - прокомментировал Алексей Федоров.