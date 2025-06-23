Главный федеральный инспектор дал оценку ситуации в Псковской области

Общественно-политическая ситуация в Псковской области стабильна, развитие региона продолжается. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) высказал главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков.
«Что такое стабильность? Это когда цели, которые ставятся перед собой, достигаются. Цели правильные. И каждая отсечка показывает, что мы движемся в правильном направлении. Есть где-то сбои, где-то возникает из-за этих сбоев негатив, но в целом мы можем сказать, что развитие идет планомерное и хорошее. Это основа для стабильности», – считает главный федеральный инспектор.
Отвечая на вопрос о возможном влиянии последних внешнеполитических событий на ситуацию в России в целом и Псковскую область в частности, Александр Хлопков не исключил, что такое влияние возможно. Однако делать какие-либо конкретные выводы и строить прогнозы преждевременно.
Напомним, программа с участием Александра Хлопкова вышла в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM). В ней сотрудник аппарата полномочного представителя президента России в СЗФО высказал свое мнение о старте муниципальной избирательной кампании в Псковской области, реализации национальных проектов, борьбе с коррупцией и на другие актуальные темы.