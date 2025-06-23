Общество

Главный федеральный инспектор дал оценку ситуации в Псковской области

Общественно-политическая ситуация в Псковской области стабильна, развитие региона продолжается. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) высказал главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков.

«Что такое стабильность? Это когда цели, которые ставятся перед собой, достигаются. Цели правильные. И каждая отсечка показывает, что мы движемся в правильном направлении. Есть где-то сбои, где-то возникает из-за этих сбоев негатив, но в целом мы можем сказать, что развитие идет планомерное и хорошее. Это основа для стабильности», – считает главный федеральный инспектор.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии последних внешнеполитических событий на ситуацию в России в целом и Псковскую область в частности, Александр Хлопков не исключил, что такое влияние возможно. Однако делать какие-либо конкретные выводы и строить прогнозы преждевременно.

«Как ближневосточные события скажутся на нас, сейчас довольно сложно судить, потому что иногда за очень громкими заявлениями следуют другие действия. Стороны могут заявлять про очень большие планы только для того, чтобы в переговорном процессе найти для себя лучшие условия или оказать давление на своего оппонента. Мы видим, что происходит столкновение, это очень неприятно. Мы видим очень угрожающую риторику, и это еще более неприятно», — отметил главный федеральный инспектор по Псковской области.

Напомним, программа с участием Александра Хлопкова вышла в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM). В ней сотрудник аппарата полномочного представителя президента России в СЗФО высказал свое мнение о старте муниципальной избирательной кампании в Псковской области, реализации национальных проектов, борьбе с коррупцией и на другие актуальные темы.