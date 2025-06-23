Общество

Учение по пресечению диверсионно-террористического акта провела псковская ФСБ. ВИДЕО

Оперативным штабом в Псковской области 25 июня было проведено командно-штабное учение по пресечению диверсионно-террористического акта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

К межведомственным мероприятиям привлечены силы и средства УФСБ, УМВД, УФСИН, управления Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области, СУ СК России по Псковской области.

По замыслу командно-штабного учения в Псковскую область с территории сопредельного государства проникла диверсионно-разведывательная группа с целью совершения террористического акта.

В ходе командно-штабных учений оперативным штабом отработан алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности, реализован комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ, поставленные в ходе учения задачи выполнены, цели достигнуты, преступники обезврежены. По результатам КШУ группировка сил и средств, выделенная для участия в проведении КТО, готова к выполнению поставленных задач.