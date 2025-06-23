Общество

Псковские полицейские совместно с волонтерами вышли в рейд

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с волонтерами регионального Ресурсного Центра добровольчества Псковской области организовали профилактическое мероприятие по ликвидации незаконной рекламы наркотиков в городе Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В УНК УМВД России по Псковской области и другие подразделения полиции поступают сообщения от неравнодушных граждан, которые сообщают о том, что на стенах домов, заборах и других сооружениях периодически появляются надписи с рекламой наркотических средств и контактами их продавцов. И эта информация не остается без внимания органов внутренних дел.

Вооружившись кистями и красками, волонтеры и полицейские в областном центре закрасили более 150 граффити с незаконной рекламой наркотических средств.

«Уничтожая незаконную рекламу наркотиков, мы помогаем жителям региона, в том числе подросткам и молодежи, не встать на опасный путь наркозависимости!» - подчеркнули добровольцы.

Полиция призывает всех неравнодушных жителей области бороться с этой проблемой вместе.