Общество

Для великолукских школьников подготовили обучающую интерактивную программу дорожные полицейские

Занятие для ребят из летнего пришкольного лагеря провели дорожные полицейские и педагоги, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки.

Фотографии: отдел Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки

В Великих Луках сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами инновационного центра, используя мобильную площадку «Лаборатория безопасности», провели обучающую интерактивную программу с детьми из летнего пришкольного лагеря средней общеобразовательной школы №12. Юные подопечные с использованием обучающих манекенов получили практические знания по формированию навыков безопасного поведения в качестве различных участников дорожного движения - детей-пешеходов, велосипедистов, владельцев средств индивидуальной мобильности и пассажиров.

В ходе встречи школьникам еще раз напомнили о необходимости строгого соблюдении ПДД, призвали быть осторожными и внимательными на проезжей части. Это тем более актуально сейчас в летний сезон, когда интенсивность дорожного движения заметно возрастает.